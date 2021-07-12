Режиссер Богомолов призвал москвичей сознательно подходить к вопросу вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов провел автограф-сессию для горожан, привившихся от COVID-19 в Гостином дворе.
Он обратил внимание на важность осознанного отношения людей к вакцинации и рассказал, что в возглавляемом им театре со дня на день удастся достигнуть показателя в 60% привитых сотрудников.
Также Богомолов сообщил, что сам привился первым компонентом препарата, а через неделю вакцинируется вторым, и добавил, что прекрасно себя чувствует.
"А мы сегодня будем общаться с людьми, которые вакцинируются, и они получат бесплатные билеты в театр. Не менее 300 человек получат наши билеты", – заявил руководитель МДТ.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в день в центре вакцинации в Гостином дворе могут прививаться порядка семи тысяч горожан. При этом единовременно вакцинируют по 50 человек.
"Организовано все с соблюдением принципов социального дистанцирования. Все пациенты между собой разведены. Нам очень важно, чтобы люди знали, что такое пространство есть, и приходили сюда вакцинироваться", – подчеркнул Тяжельников.
Ранее в Оперштабе сообщили, что резерв возможностей пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве составляет 40%. Там напомнили, что в столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса.
Москвичам рассказали о работе двух крупнейших центров вакцинации
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