Китай опроверг сообщения СМИ об анонсе взаимного признания вакцин с Россией

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Информация о взаимном признании российской и китайской вакцин на Восточном экономическом форуме является недостоверной, заявили в Генконсульстве КНР во Владивостоке.

Накануне ряд СМИ опубликовал такие данные, основываясь на заявлении генконсула Янь Вэньбиня. Речь идет о препаратах CoronaVac и "Спутник V".

В Генконсульстве подчеркнули, что информации о данном вопросе в ведомстве нет.



Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен знать, как реагировать на так называемую вакцинную дипломатию, к которой якобы прибегают Россия и Китай.

Он также заявил, что сотрудничать с Россией и Китаем стало труднее, поскольку Москва и Пекин якобы становятся все более "навязчивыми".

