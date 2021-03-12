Депздрав столицы опубликовал статистику по смертности от COVID-19 за первые два месяца

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Департамент здравоохранения Москвы изучил данные по смертности за январь и февраль текущего года и открыто разместил выводы. Об этом сообщается на официальном сайте Депздрава города.
"В январе в Москве зарегистрировано 16 347 смертей. Снижение по отношению к декабрю 2020 года незначительное – умерло на 199 человек меньше. Однако уже в феврале снижение по отношению к январю составило 3 806 человек (зарегистрировано 12 541 случаев смерти). Такая динамика связана с тем, что показатели смертности отстают на несколько недель от пиков заболеваемости коронавирусом", – говорится в заявлении. По информации ведомства, рекордные значения числа заболевших зафиксировали в ноябре и декабре, превысив весенний пик на 18% в декабре и на 15% в ноябре.
Как добавили в департаменте, превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5 434 и 2 677 случаев.
Установлено, что коронавирус в январе в качестве основной или сопутствующей причины смерти подтвержден в 5 588 случаях, а в феврале – 3 113. Смертность от COVID-19 покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца 2021 года, подчеркнули в сообщении.
В Депздраве уточнили, что от COVID-19 как основной причины смерти в январе умерли 5 038 человек, а в феврале 2 340 человек.
За последние сутки в Москве за сутки выявили 1 610 новых случаев COVID-19. Выздоровели за этот период 1 605 человек.
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