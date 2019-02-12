Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12 февраля, 13:30

Главный психиатр Москвы назвал причину пищевых расстройств у женщин

медицина

12 февраля, 13:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Subbotina

Избыточная требовательность женщин к себе вызывает пищевые расстройства. В этом уверен главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева, главный психиатр столицы Георгий Костюк, передает Агентство "Москва".

Специалист отметил, что с такими проблемами обычно сталкиваются девочки из семей с одним ребенком, которые слушаются родителей и хорошо учатся. Как правило, фразы о внешности глубоко ранят их.

"Они сами себя заставляют, ограничивают себя в питании, говорят о себе в очень грубых, уничижительных выражениях", – пояснил Костюк.

Психиатр подчеркнул, что начинать лечение нужно как можно раньше. Это повышает шансы на выздоровление пациенток. По словам врача, почти все истории заканчиваются длительной ремиссией.

"Но вот те оставшиеся случаи заканчиваются очень трагически, поэтому необходимо этим заниматься", – заключил медик.

С 1 февраля в Москве заработала первая клиника расстройств пищевого поведения. Она рассчитана на 20 мест круглосуточного стационара, 20 мест дневного стационара.

медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика