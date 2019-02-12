Главный психиатр Москвы назвал причину пищевых расстройств у женщин

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Избыточная требовательность женщин к себе вызывает пищевые расстройства. В этом уверен главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева, главный психиатр столицы Георгий Костюк, передает Агентство "Москва".

Специалист отметил, что с такими проблемами обычно сталкиваются девочки из семей с одним ребенком, которые слушаются родителей и хорошо учатся. Как правило, фразы о внешности глубоко ранят их.

"Они сами себя заставляют, ограничивают себя в питании, говорят о себе в очень грубых, уничижительных выражениях", – пояснил Костюк.

Психиатр подчеркнул, что начинать лечение нужно как можно раньше. Это повышает шансы на выздоровление пациенток. По словам врача, почти все истории заканчиваются длительной ремиссией.

"Но вот те оставшиеся случаи заканчиваются очень трагически, поэтому необходимо этим заниматься", – заключил медик.

С 1 февраля в Москве заработала первая клиника расстройств пищевого поведения. Она рассчитана на 20 мест круглосуточного стационара, 20 мест дневного стационара.