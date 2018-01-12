Устращающие картинки могут появиться на упаковках алкогольной продукции

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На упаковках алкогольной продукции вместе с текстовым предостережением предлагается размещать устращающие картинки. Общественники направили министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой письмо с соответствующим предложением.

Автор инициативы и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев полагает, что на упаковке с алкоголем необходимо размещать фотографии пораженных алкоголем органов, сообщает RT.

По его мнению, это даст гражданам полное представление о вреде потребления алкоголя. В Минздраве заявили, что готовы изучить предложение общественников.

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