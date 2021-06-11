Эпидемиолог рассказала о редком симптоме у переболевших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Некоторые пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов", – сказала Пшеничная РИА Новости.
По ее словам, онемение может быть вызвано снижением питания нервных волокон в острый период заболевания.
Пшеничная добавила, что также это может быть вызвано наличием других сопутствующих заболеваний, в частности диабета.
Ранее Пшеничная рассказала, что у 18–23% пациентов с COVID-19 встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха. По словам специалиста, этот симптом может наблюдаться в течение нескольких недель после выздоровления, но он излечим. Она также отметила, что острая нейросенсорная потеря слуха после COVID-19 отмечается лишь в единичных случаях.
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