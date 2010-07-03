Российское лекарство от эпилепсии поможет справиться с алкоголизмом

Ученые Научно-образовательного центра имени Кижнера Томского политехнического университета разработали лекарство от эпилепсии, которое одновременно проявляет выраженную противоалкогольную активность, сообщают "Известия" со ссылкой на доцента Научно-образовательного центра Викторию Штрыкову.
"Он облегчает абстинентный синдром и снижает склонность к потреблению алкоголя. Не так давно у нас появились сведения, что больной, страдающий эпилепсией, начал принимать созданный нами препарат и неожиданно для себя перестал испытывать пагубное влечение к алкоголю", – отмечает Штрыкова.
Эксперт добавила, что после выявления данной особенности препарата они приступили к изготовлению новой молекулы вещества, которая будет иметь ярко выраженный антиалкогольный эффект, при этом не будет обладать свойствами противосудорожного препарата. Такой препарат можно будет применять людям с алкогольной зависимостью.
"У лекарства, которое по сути является производным мочевины, есть интересная особенность, оно представляет собой смесь двух видов молекул, энантиомеров – это молекулы с одинаковой формулой и физическими свойствами, но у них разные направления вращения поляризационного света, поэтому они являются как бы зеркальными отражениями друг друга. Именно данное отличие наделяет их разным биологическим эффектом", – добавила Штрыкова.
Ведущий научный сотрудник НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Тамара Шушпанова заявила, что лекарство может в дальнейшем войти в клиническую наркологию в качестве средства лечения зависимых людей. В настоящим момент препарат находится в стадии разработки.
"Препарат сокращает симптомы алкогольного абстинентного синдрома и снижает патологическое влечение к алкоголю", – объяснила специалист, добавив, что противосудорожные препараты могут сформировать новый подход к профилактике и лечению алкогольной зависимости.
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