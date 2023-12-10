Гинцбург заявил о согласовании Минздравом обновленного состава вакцины "Спутник Лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минздрав России согласовал обновление состава вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт". Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5–2 часа", – цитирует его РИА Новости.

После этого, по словам специалиста, центр сможет ввести в электронную систему учета 135 тысяч доз вакцины и отправить их в регионы.

Гинцбург предположил, что препарат начнут отгружать во второй половине дня 11 декабря или 12 декабря. Вакцины уже готовы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пик заболеваемости ОРВИ и COVID-19 обычно приходится на период после Нового года. Диагностировать COVID-19 в России можно во всех лабораториях. При появлении симптомов заболеваний Попова рекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к врачам.



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