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Москва 24

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Общество

09:29

Более 65,6 млн исследований на коронавирус провели в РФ

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России специалистами проведено порядка 65,6 миллиона тестов на COVID-19, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом за прошедшие сутки выполнено еще 397 тысяч тестов.

В ведомстве отметили, что в стране под наблюдением медиков находятся 426 075 человек.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет 90%.

Кроме этого, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует опубликовать данные об эффективности данной вакцины в ноябре текущего года. Речь идет о промежуточных результатах испытаний.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,254 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 796 132 случая COVID-19, вылечился 1 335 141 человек, скончались 30 793.

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