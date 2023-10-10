В Минздраве сектора Газа заявили о сокращении запасов лекарств

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Запасы лекарств в палестинском секторе Газа заканчиваются, заявила телеканалу Al Hadath министр здравоохранения Мэй Кайле.

По ее словам, израильская сторона мешает въезду конвоев с лекарственными препаратами в анклав.

"Ситуация очень трудная, запасы лекарств в секторе Газа заканчиваются. Мы подготовили конвои для Газы, но Израиль препятствует их въезду", – рассказала глава ведомства.

Палестино-израильский конфликт обрел новый виток после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль пострадали свыше 2,6 тысячи человек. Порядка 900 человек, по информации прессы, погибли в Израиле.

Не менее 100 человек были взяты радикалами ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля в связи с этим заявили об обязанности группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

При этом боевики ХАМАС отказались начинать переговоры о заложниках до завершения боевых действий. По данным Минздрава Палестины, число погибших палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу с начала обострения конфликта возросло до 788.

На данный момент есть информация о двух погибших россиянах в ходе обострения палестино-израильского конфликта.

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