Татьяна Буцкая начала сбор подписей за включение в ОМС страховки привившихся от COVID-19

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Лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая совместно с волонтерами приступила к сбору подписей за включение страховки от осложнений после антикоронавирусной вакцинации в полис ОМС.

"Лучший способ убедить всех в надежности и безопасности вакцин – государственная страховка от любых возможных осложнений после прививки", – объяснила инициативу общественник.

Буцкая отметила, что некоторые страховые компании в частном порядке предлагают страховку от осложнений. Однако данная возможность доступна не всем, в том числе по финансовым соображениям.

Лидер "Совета матерей" добавила, что сама уже сделала прививку, поскольку уверена в безопасности отечественных вакцин от COVID-19. Она также отметила, что победить пандемию поможет только масштабная прививочная кампания.

В Москве за последние сутки выявили 5 694 новых случая коронавируса. Были госпитализированы 1 610 пациентов, скончались 108 заболевших.