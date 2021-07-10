В павильонах с вакциной "КовиВак" усилили контроль за антиковидными мерами

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Дополнительные сотрудники центров "Мои документы" были переведены в павильоны "Здоровая Москва", где можно привиться от коронавируса препаратом "КовиВак". Об этом сообщает РИА Новости.
"В павильоны, где можно сделать прививку вакциной "КовиВак", для контроля за соблюдением противоэпидемических мер привлечены дополнительные сотрудники центров "Мои документы", – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты будут следить за соблюдением противоэпидемических мер. Они напомнят посетителям о социальной дистанции и важности средств индивидуальной защиты.
По данным Депздрава, прививочные пункты оснащены разметкой для соблюдения дистанции. Что касается средств защиты, то их можно получить у сотрудников. В связи с жарой в павильонах "Здоровая Москва" также установили кулеры с водой.
Ранее сообщалось, что в Москве снова появилась в обороте вакцина от коронавируса "КовиВак". Она доступна только в 14 павильонах "Здоровая Москва" и исключительно в количестве 850 доз.
Москвичи могут привиться "КовиВаком" без предварительной записи
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