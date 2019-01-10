Включение набора для введения инсулина в льготный перечень оценили в Госдуме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Появление амбулаторного набора для введения инсулина в списке медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по рецепту, является серьезным положительным шагом. В этом уверен первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов, передает RT.

Парламентарий отметил, что людей, страдающих от сахарного диабета, в стране много, поэтому бесплатное получение упомянутого набора положительно скажется на сохранении здоровья россиян.

Тумусов добавил, что стоит и дальше развивать законы о льготном медицинском обеспечении. "Больных людей и лечащихся амбулаторно необходимо обеспечивать лекарственными средствами бесплатно, за счет страховки", – сказал депутат, пояснив, что это решило бы большой комплекс вопросов.

Ранее стало известно, что в список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по рецепту, включили амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы. Распоряжение подготовило правительство РФ.