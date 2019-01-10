Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:54

Включение набора для введения инсулина в льготный перечень оценили в Госдуме

медицина

11:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Появление амбулаторного набора для введения инсулина в списке медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по рецепту, является серьезным положительным шагом. В этом уверен первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов, передает RT.

Парламентарий отметил, что людей, страдающих от сахарного диабета, в стране много, поэтому бесплатное получение упомянутого набора положительно скажется на сохранении здоровья россиян.

Тумусов добавил, что стоит и дальше развивать законы о льготном медицинском обеспечении. "Больных людей и лечащихся амбулаторно необходимо обеспечивать лекарственными средствами бесплатно, за счет страховки", – сказал депутат, пояснив, что это решило бы большой комплекс вопросов.

Ранее стало известно, что в список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по рецепту, включили амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы. Распоряжение подготовило правительство РФ.

медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика