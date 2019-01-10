В льготный перечень включили набор для введения инсулина

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Набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы вошли в перечень льготных медицинских изделий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: "амбулаторный набор для введения инсулина", "резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы", – говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что с 2019 года список бесплатных льготных лекарств будет расширен. Об этом стало известно после совещания в диагностическом центре № 5, куда Сергей Собянин приехал обсудить вопросы закупки лекарств для льготников.

Бесплатные лекарства в Москве получают около двух миллионов человек, в том числе труженики тыла, участники обороны Москвы, дети до трех лет, лица с жизнеугрожающими редкими заболеваниями. С 2016 года в Москве дополнительно закупают современные препараты для лечения вирусного гепатита С.