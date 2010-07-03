Больнице имени Ерамишанцева присвоили международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Статус "больница, доброжелательная к ребенку" получили 12 подразделений городской клинической больницы (ГКБ) имени Ерамишанцева. Для получения статуса независимые эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) провели специальную экспертизу и аттестацию, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Статус получили два родильных дома, центр планирования семьи, а также девять женских консультаций, которые входят в состав больницы.
Главный врач ГКБ имени Ерамишанцева Артур Габриелян отметил, что в родильных отделениях много лет ведется работа по созданию благоприятных условий для грудного вскармливания.
"Для этого в медучреждении организовано круглосуточное совместное пребывание мамы и малыша в одной палате", – приводятся в сообщении слова Габриеляна.
Школы для будущих мам и пап, в которых работают специалисты по грудному вскармливанию, доступны в женских консультациях и в центре планирования семьи.
Также в женских консультациях проходят беседы о пользе грудного молока для ребенка.
ГКБ имени Ерамишанцева является многопрофильным стационаром на северо-востоке столицы. В прошлом году в родильном отделении появилось на свет более 8,5 тысячи детей. В женских консультациях клиники наблюдается более 250 тысяч жительниц столицы.
Весной текущего года в ГКБ имени Ерамишанцева появилось новое отделение реанимации и интенсивной терапии. Теперь в больнице развернуто 70 реанимационных коек. В прошлом году медицинскую помощь в отделениях реанимации получили более 1,1 тысячи пациентов хирургического профиля.
В новом отделении есть аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, мониторы исследования показателей центральной гемодинамики, шприцевые помпы и аппараты для выполнения процедур заместительной почечной терапии.
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