От пеленок до присыпки: что входит в набор–приданое для новорожденных в Москве

Московским мамам при выписке из роддома начали дарить коробки с приданым для новорожденного. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Стоимость приданного – примерно 20 тысяч рублей. В коробке есть все необходимое от комбинезона до детской присыпки.

Москвичка Ольга Галетова взяла с собой в роддом всего пару распашонок, а домой повезет целую коробку детских вещей, которые понадобятся в первое время. "Тут и распашонки, и пеленки, и зимний комбинезон. Мы заранее ничего не покупали, теперь по магазинам не придется бегать", – сказала она. Также в приданое входят одеяло, средства гигиены, игрушки, соски и матрасик – всего 44 предмета.

С приданым столичные мамы из роддомов выходили и раньше. Старшая акушерка родильного отделения ГКБ имени Ерамишанцева рассказала, что раньше подарки были скромнее, а теперь там есть даже прививочная карточка.

"Когда рождается малыш, у мамы катастрофически не хватает времени, а количество нужных вещей, безусловно, огромное. Наше сообщество многодетных родителей выступило основным экспертом по формированию этой коробки новорожденного", – отметила заместитель председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям в Мосгордуме Татьяна Батышева.

Помимо этого, с 1 января года увеличилось ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с детьми. Теперь для матерей-одиночек с малышами до трех лет оно составляет 15 тысяч рублей в месяц.