Около 3,6 млн москвичей привились от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала прививочной кампании вакцинацию в Москве прошли порядка 3,6 млн горожан, в том числе 792 тысячи детей. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по столице.

Свыше 9 тысяч горожан привились от гриппа в торговых центрах. В 2018 году пункты вакцинации впервые открылись в девяти столичных ТЦ. Всего, по данным пресс-службы Роспотребнадзора, с начала прививочной кампании в мобильных пунктах вакцинацию прошли около 220,7 тысяч москвичей. Из них 140 тысяч 374 человек привились на станциях метрополитена и 71 тысяч 83 человека – в МФЦ.

По состоянию на 8 октября охват прививками против гриппа в Москве составил 29%. Так, в 2017 году за аналогичный период привили 18,6% от всего населения. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения в городе спокойная, уровень заболеваемости соответствует текущему периоду.

Со списком мест, где можно пройти вакцинацию в Москве, можно ознакомиться в материале Москвы 24.

