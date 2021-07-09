Ассоциация независимых аптек оценила идею указывать список средств от COVID-19 на кассах

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Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова раскритиковала предложение размещать на кассах список средств от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Данная инициатива вызывает много вопросов. Такое непродуманное предложение может привести к неразберихе и еще большему напряжению в это непростое время", – отметила специалист.

По словам Пресняковой, основное лечение от COVID-19 сейчас проводится в больницах и поликлиниках. Новая же инициатива может создать ложное впечатление о том, что проще обратиться в аптеку. Кроме того, в государственных медучреждениях препараты выдаются по рецептам на бюджетной основе.

Виктория Преснякова признала важность разъяснительной работы с населением в том числе и через аптеки, но призвала доработать предложенную инициативу.

Идею озвучил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, в котором связал необходимость такой меры с ростом заболеваемости коронавирусом.

