Порядка 245 тыс москвичей получили на дом льготные лекарства с начала октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лекарства по льготам получили порядка 245 тысяч москвичей с начала октября. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Адресная доставка препаратов осуществляется социальными работниками или выдается родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов. В общей сложности пациентам выдано более 2,2 миллиона упаковок лекарств", – подчеркнула заммэра.
Она добавила, что среди препаратов лидирующую позицию занимают лекарства для борьбы с диабетом и болезнями системы кровообращения. По словам Раковой, граждане с данными заболеваниями находятся в группе риска в настоящее время.
Отмечается, что льготникам лекарства выдают бесплатно, а пациентам с болезнями системы кровообращения – независимо от наличия льготного статуса.
Отмечается, что показанием к выдаче лекарственных средств является назначение врача. Препараты могут быть выписаны и на длительное курсовое лечение. Это позволит пациентам из групп риска не выходить лишний раз из дома в условиях пандемии.
Перед применением лекарств необходима консультация врача, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Кроме того, горожан с симптомами простуды призвали сразу обращаться к специалистам.
Ранее правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19, проходящим лечение амбулаторно.
Врачи скорой помощи будут выдавать лекарства больным коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: