Порядка 245 тыс москвичей получили на дом льготные лекарства с начала октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лекарства по льготам получили порядка 245 тысяч москвичей с начала октября. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Адресная доставка препаратов осуществляется социальными работниками или выдается родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов. В общей сложности пациентам выдано более 2,2 миллиона упаковок лекарств", – подчеркнула заммэра.

Она добавила, что среди препаратов лидирующую позицию занимают лекарства для борьбы с диабетом и болезнями системы кровообращения. По словам Раковой, граждане с данными заболеваниями находятся в группе риска в настоящее время.

Отмечается, что льготникам лекарства выдают бесплатно, а пациентам с болезнями системы кровообращения – независимо от наличия льготного статуса.

Отмечается, что показанием к выдаче лекарственных средств является назначение врача. Препараты могут быть выписаны и на длительное курсовое лечение. Это позволит пациентам из групп риска не выходить лишний раз из дома в условиях пандемии.

Перед применением лекарств необходима консультация врача, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Кроме того, горожан с симптомами простуды призвали сразу обращаться к специалистам.

Ранее правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19, проходящим лечение амбулаторно.

