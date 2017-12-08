Вакцинация против гриппа завершилась в столице

8 декабря, 12:31
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В столице завершилась вакцинация против гриппа. По состоянию на 1 декабря прививки сделали свыше 6,7 миллиона человек, включая более 1,1 миллиона детей.
Как сообщает Агентство "Москва", в мобильных пунктах у станций метро привились 157,4 тысячи человек, в МФЦ – 80 тысяч человек.
В этом сезоне вакцинацию прошли 55,1 процента населения Москвы, что значительно больше, чем в среднем по России – 45,9 процента.
На сегодняшний день эпидситуация по гриппу в городе спокойная. С начала зимнего сезона зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая гриппа. Причем среди заболевших оказались люди, не сделавшие прививку
Ранее сообщалось, что более 62 миллионов россиян прошли процедуру вакцинации от гриппа. Это 45,9 процента от общего числа населения страны.
Лидерами по охвату вакцинацией населения в регионе стали Республика Тыва, Краснодарский край, Пензенская область, Санкт-Петербург и Москва.
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