Более 200 пациентов проходят лечение в инфекционной больнице в поселении Вороновское

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В инфекционной больнице, которая находится в поселении Вороновское, лечение от коронавируса проходят 204 пацинента, сообщает Агентство "Москва".

"Из них [пациентов] с диагнозом пневмония – 204, подтвержденных с COVID-19 – 204, с кислородной поддержкой – 159, на ИВЛ – шесть", – рассказал главный врач центра Сергей Переходов.

Специалист также добавил, что за последние сутки в медцентр поступили 11 человек, а выписались 34.

Ранее стало известно, что в столице за прошедшие сутки выздоровели еще 1 278 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода, выздоровело 690 207 человека.