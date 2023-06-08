Три медицинских комплекса достроят в 2024 году в медкластере "Сколково"

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Специалисты достроят три медицинских комплекса и новые "исцеляющие" сады в 2024 году в медкластере "Сколково". Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В ММК сейчас строится Центр хронических болезней, биотехнологическая лаборатория, апарт-отель. Строительство этих объектов будет завершено в следующем году. По объему Центр хронических заболеваний, к примеру, завершается монтаж фасада, ведется монтаж инженерных сетей и черновая отделка", – поделился он.

По словам Загрутдинова, площадь здания составляет 14 тысяч "квадратов". Там расположится центр, сфокусированный на лечении паллиативных заболеваний и долговременном уходе.

Кроме того, в 2024 году хотят завершить обустройство дополнительных "исцеляющих" садов – современных рекреационных пространств. Подобные площадки сфокусированы на активации органов чувств человека: зрения, обоняния, слуха и осязания.

Ранее Сергей Собянин в Международный день защиты детей открыл детский стационар Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". По словам мэра, медучреждение оснащено всеми возможностями: от самого современного диагностического оборудования до операционной.

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