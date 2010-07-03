Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:34

Обнародованы документы о первом советском антибиотике

медицина наука

10:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Мария Бражникова. Снимок из архива Института по изысканию новых антибиотиков имени Гаузе

Документы, которые связаны с созданием и производством грамицидина С, ставшего одним из первых советских антибиотиков, впервые опубликовали "Известия".

Прежде сведения о лекарстве, спасшем тысячи жизней на фронтах Великой Отечественной войны, хранились в архивах.

Первый в мире антибиотик пенициллин появился еще в 1928 году, однако к началу войны в СССР его еще не было. Первые образцы ранее открытого препарата в страну попали только в 1942-м. Созданное на их основе лекарство назвали крустозин.

В том же году микробиологи Георгий Гаузе и Мария Бражникова сумели получить отечественный препарат, названный грамицидин С.

"При лечении раненых во время войны обнаружили, что это лекарство подавляет рост стрептококков, стафилококков, пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции", – рассказал профессор кафедры фармакологии Института фармации Сеченовского университета Владимир Чубарев.

Массовые поставки лекарства на фронт начались в 1943-м. От других антибиотиков грамидицин С отличался тем, что к нему почти не развивалась устойчивость патогенных микроорганизмов. Среди минусов была высокая токсичность препарата, который можно было применять только наружно.

В 1944 году грамицидин С передали союзникам по антигитлеровской коалиции. Позже изучением лекарства занималась Маргарет Тэтчер во время защиты диссертации по химии.

Читайте также

медицина наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика