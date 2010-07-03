Обнародованы документы о первом советском антибиотике

Фото: Мария Бражникова. Снимок из архива Института по изысканию новых антибиотиков имени Гаузе
Документы, которые связаны с созданием и производством грамицидина С, ставшего одним из первых советских антибиотиков, впервые опубликовали "Известия".
Прежде сведения о лекарстве, спасшем тысячи жизней на фронтах Великой Отечественной войны, хранились в архивах.
Первый в мире антибиотик пенициллин появился еще в 1928 году, однако к началу войны в СССР его еще не было. Первые образцы ранее открытого препарата в страну попали только в 1942-м. Созданное на их основе лекарство назвали крустозин.
В том же году микробиологи Георгий Гаузе и Мария Бражникова сумели получить отечественный препарат, названный грамицидин С.
"При лечении раненых во время войны обнаружили, что это лекарство подавляет рост стрептококков, стафилококков, пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции", – рассказал профессор кафедры фармакологии Института фармации Сеченовского университета Владимир Чубарев.
Массовые поставки лекарства на фронт начались в 1943-м. От других антибиотиков грамидицин С отличался тем, что к нему почти не развивалась устойчивость патогенных микроорганизмов. Среди минусов была высокая токсичность препарата, который можно было применять только наружно.
В 1944 году грамицидин С передали союзникам по антигитлеровской коалиции. Позже изучением лекарства занималась Маргарет Тэтчер во время защиты диссертации по химии.
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