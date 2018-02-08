Диетологи рассказали, сколько блинов можно съесть в масленичную неделю

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Не более шести блинов за неделю рекомендовали съедать диетологи. Такой совет они дали горожанам перед фестивалем "Московская Масленица".

"В системе рационального питания вполне допустимо употребление блинов, в том числе во время масленичной недели, из расчета не более двух-трех штук на порцию один-два раза в неделю при условии отсутствия избыточной массы тела", – цитирует заведующаю отделением профилактической и реабилитационной диетологии Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Камилу Гаппарову Агентство "Москва".

Специалист отметила, что есть мучное лучше в первой половине дня, остаток которого стоит провести активно двигаясь. Например, можно принять участие в различных традиционных масленичных играх и конкурсах.

Гаппарова добавила, что блины содержат несколько полезных микроэлементов, в основном витамины группы В. Однако стоит помнить о том, что блюдо отличается высокой калорийностью, уточнила она. Особенно это касается блинов смазанных маслом или сметаной.



Фестиваль "Московская Масленица" пройдет во всех округах столицы с 9 по 18 февраля. Горожане смогут попробовать более 170 видов блинов, включая блюда, приготовленные по экзотическим рецептам.

Масленичные гулянья пройдут в 22 столичных парках. Для гостей подготовят не только вкусные угощения, но и развлекательную праздничную программу.