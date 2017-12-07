В Роспотребнадзоре отметили рост заболеваемости гепатитом А в России‍

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Заболеваемость острым гепатитом А в России за 2017 год выросла в полтора раза. За период с января по октябрь количество больных составило 5,06 на 100 тысяч населения против 3,43 аналогичного периода годом ранее. Таким образом рост составил 47,7 процента.

Высокие показатели зафиксированы в Удмуртии, Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской и некоторых других областях, сообщают "Дни.ру".

Также за 10 месяцев текущего года в пять раз выросла заболеваемость эпидемическим паротитом (свинкой). Этот показатель составил 2,70 на 100 тысяч населения против 0,54 в 2016 году.

Всего зарегистрировано 3948 случаев заболевания, в том числе у детей до 17 лет – 1877 случаев. Годом ранее этот показатель составил 788 и 455 случаев соответственно. Самая высокая заболеваемость паротитом зафиксирована в Чечне, Дагестане и Астраханской области.

Кроме того, на 13,5 процента в России выросла заболеваемость менингококковой инфекцией.

В ноябре Роспотребнадзор предупредил об участившихся случаях заболевания легионеллезом в Испании и Португалии. Как минимум один случай заражения закончился летальным исходом.