Две столичные поликлиники получили гранты на 15 миллионов рублей

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Двум столичным поликлиникам предоставили гранты на 15 миллионов рублей за улучшение качества обслуживания пациентов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Городскую поликлинику №68 и детскую городскую поликлинику №58 признали лучшими по итогам II квартала 2018 года.
При оценке учитывались отзывы о результатах визита к врачу, о чистоте и порядке в поликлинике, о качестве оказания медицинской помощи и другие параметры, влияющие на удобство и комфортность пребывания пациентов в медучреждении.
"Столичные поликлиники меняются, и в этом важную роль играют сами москвичи. Мы принимаем во внимание отзывы горожан и их оценки визита к врачу, качества приема, порядка в поликлиниках", – рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
В июле по результатам работы в 2017-м и первом квартале 2018-го года гранты выделили 38 столичным поликлиникам.
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