Гранты получат 38 московских поликлиник

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

По результатам работы в 2017-м и первом квартале 2018-го года гранты правительства Москвы получат 38 столичных поликлиник. Материальное поощрение за профессионализм в общей сумме 365 миллионов рублей вручат сотрудникам этих медицинских организаций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, два года назад на основании пожеланий москвичей в столице стали внедрять московский стандарт поликлиники. Он отметил, что это большая программа по комплексному улучшению столичных медицинских организаций.

"Во всех взрослых и детских городских поликлиниках реализованы идеи, которые предлагали сами жители. Важно, чтобы наши медицинские организации соответствовали этим стандартам, а москвичи видели, что их идеи воплощаются в жизнь", – сказал глава .

Награждать будут взрослые и детские поликлиники, в том числе стоматологические, а также поликлинические отделения трех городских больниц. Суммы же конкретных грантов зависят от направлений, в которых поликлиники продемонстрировали лучшие результаты по определенным направлениям.

Поликлиники, которые получат денежные поощрения, можно найти здесь.

Ранее Сергей Собянин учредил гранты врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в столичных школах. Размер дополнительных выплат врачам составит 15 тысяч рублей в месяц, а медсестрам – 10 тысяч рублей. Это должно повысить мотивацию медицинского персонала, а также улучшить качество помощи, оказываемой несовершеннолетним в медицинских кабинетах школ.

Сегодня в московских школах и детских садах открыто четыре тысячи медицинских кабинетов, в которых работают более 800 врачей-педиатров и 2,5 тысячи специалистов среднего медперсонала. Их основная задача – профилактическая работа, а также участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям обучения.