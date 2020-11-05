Инкубационный период COVID-19 у 95% заразившихся длится от 2 до 6 дней

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Инкубационный период новой коронавирусной инфекции у 95% заразившихся длится от двух до шести дней, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов ведомства.
По его словам, по данным ВОЗ, этот период длится от 2 до 10 дней, а по данным Минздрава России – от 2 до 12 дней.
"В среднем же 95% наших больных укладываются в диапазон от двух до шести дней", – подчеркнул Авдеев.
Также он сообщил, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30–40% случаев. Это, как он заметил, связано с забором материала, а не с качеством тестов.
Помимо этого, точность теста зависит от времени взятия материала – на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.
За последние сутки в России подтвердили 19 404 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 020 (25,9%) случаев без клинических проявлений.
За последние сутки в столице госпитализировали 1 143 пациента с COVID-19. На аппаратах ИВЛ находятся 364 человека.
Всего в Москве подтвердили 5 255 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 43,4% заразившихся – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – горожане 46–65 лет.
14,1% случаев инфицирования коронавирусом – дети, 9,5% – люди старшего поколения в возрасте от 66 до 79 лет. Кроме того, в Оперштабе отметили, что 3,6% заразившихся – горожане старше 80 лет.
Еще 3 670 пациентов вылечили от коронавируса в столице
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