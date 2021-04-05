Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Хороший врач способен быстро поставить диагноз и общается с пациентами на понятном им языке. Об этом в интервью РИА Новости рассказал врач-реаниматолог Александр Островский.

"Обычно плохие врачи пытаются запутать вас в терминах. Хороший же врач говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу", – сказал Островский.

Он добавил, что высококвалифицированный специалист может предположить, чем болен пациент, когда тот только перешагнул порог кабинета. Дальнейшая работа специалиста – подтвердить или опровергнуть возникшую гипотезу.

По мнению Островского, первичный осмотр не должен занимать более 10–15 минут, после чего следует уточнение диагноза и углубленная диагностика.

Эксперт отметил, что работа врача предполагает сотрудничество с пациентом, а не просто предоставление услуг.

"Мне, кстати, даже нравится, когда пациент знает чуть больше, чем я. Люди активно начинают познавать новую для себя сферу, когда ситуация касается конкретно их. Сейчас же нет проблемы доступа к информации, и в принципе люди уже научились отделять фейковую информацию от нефейковой", – заключил Островский.

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