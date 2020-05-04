В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Всего в столице от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 816 пациентов.

По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.

Специалисты напомнили, что, независимо от возраста, всем гражданам необходимо соблюдать режим самоизоляции вплоть до 11 мая и следовать распоряжениям и рекомендациям властей.

