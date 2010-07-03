Срок предоставления бесплатных путевок для лечения за рубежом могут увеличить

Фото: depositphotos/prescott10

Российское министерство здравоохранения опубликовало проект регламента по предоставлению бесплатных путевок для лечения за рубежом. Документ предполагает увеличение срока оказания услуги, передает "Интерфакс".

Авторы законопроекта хотят увеличить максимальный срок предоставления с 92 до 235 дней. При этом заседание комиссии, которая решает судьбу пациента за границу, планируется проводить в течение месяца со дня поступления в министерство медицинских заключений. Сейчас этот срок составляет две недели.

Кроме того, предусматривается увеличение времени для направления письма в иностранную организацию, составления договора и его согласования в различных департаментах ведомства.

В случае принятия документа, на заключение с иностранной организацией договора теперь может уходить не 30, а 85 дней. Помимо этого, Минздрав хочет увеличить срок, в течение которого пациенту выделят средства на поездку, с 13 до 20 дней.

На прошлой неделе министерство утвердило порядок приостановления применения лекарств в России. Отныне поводом для приостановления обращения препаратов могут стать рекомендации Росздравнадзора после поступления сведений о реакциях организма при его использовании, которых нет в инструкции.