Срок предоставления бесплатных путевок для лечения за рубежом могут увеличить

Российское министерство здравоохранения опубликовало проект регламента по предоставлению бесплатных путевок для лечения за рубежом. Документ предполагает увеличение срока оказания услуги, передает "Интерфакс".
Авторы законопроекта хотят увеличить максимальный срок предоставления с 92 до 235 дней. При этом заседание комиссии, которая решает судьбу пациента за границу, планируется проводить в течение месяца со дня поступления в министерство медицинских заключений. Сейчас этот срок составляет две недели.
Кроме того, предусматривается увеличение времени для направления письма в иностранную организацию, составления договора и его согласования в различных департаментах ведомства.
В случае принятия документа, на заключение с иностранной организацией договора теперь может уходить не 30, а 85 дней. Помимо этого, Минздрав хочет увеличить срок, в течение которого пациенту выделят средства на поездку, с 13 до 20 дней.
На прошлой неделе министерство утвердило порядок приостановления применения лекарств в России. Отныне поводом для приостановления обращения препаратов могут стать рекомендации Росздравнадзора после поступления сведений о реакциях организма при его использовании, которых нет в инструкции.
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