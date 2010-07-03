"Московских врачей" станет больше

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи клинической лабораторной диагностики пополнили список медиков, которые могут получить особый профессиональный статус. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отныне на статус "московский врач" могут претендовать представители 26 специальностей. Оценку профессионального мастерства медиков проведут на базе Первого МГМУ имени Сеченова. Процедура начнется уже в мае.

Условия прохождения испытаний и примерные задания есть на сайте столичного департамента здравоохранения.

По словам главы ведомства Алексея Хрипуна, сейчас в системе здравоохранения города работают 1,2 тысячи врачей клинической лабораторной диагностики. Все они получили шанс показать свой уровень знаний.

"Кандидатам, которые захотят получить статус “московский врач”, потребуется пройти тесты на знание теории, решить ситуационные задачи и защитить профессиональное портфолио", – уточнил Хрипун.

Вскоре список специальностей, представители которых имеют право на получение особого статуса и связанной с ним поддержки, вновь расширят. Сейчас специалисты готовят новые испытания.

Статус "московский врач" могут получить доктора с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации. Стаж работы должен составлять не менее пяти лет. Участие в испытаниях бесплатное.

Каждые пять лет статус нужно подтверждать. Ежемесячно его обладатели получают надбавку к зарплате – 15 тысяч рублей. При этом одному медику могут присвоить статус сразу по нескольким специальностям. В таких случаях размер надбавки тоже вырастет.

Проект запустили 1 сентября 2017 года. Изначально на статус могли претендовать врачи 15 специальностей. Сейчас "московскими врачами" признаны 543 медика.

Прошлой осенью его впервые присвоили сотрудникам клинической больницы Управления делами Президента РФ и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России.

