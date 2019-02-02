Статус "московский врач" получили 543 специалиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице статус "московский врач" получили уже 543 специалиста. Столичные медики рассказали о преимуществах этого статуса, передает портал мэра и правительства Москвы

По словам заведующей отделением эндокринологии городской поликлиники № 2 Татьяны Сафоновой, пока не все пациенты до конца понимают, что такое статус "московский врач".

"Но информация и среди них распространяется быстро, а в профессиональном кругу статус "московский врач" уже стал почетным", – сказала Сафонова.

Детский хирург городской поликлиники № 131 Мария Волкова отметила, что многие пациенты спрашивают, что значит этот статус.

"А когда узнают, возможно, начинают больше уважать, доверять и прислушиваться к моим рекомендациям", – отметила Волкова.

Статус "Московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей.

Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что статус "Московский врач" начнут присваивать врачам ультразвуковой диагностики. Теперь обладателями звания станут врачи 25 специальностей.