Статус "московский врач" получили 543 специалиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице статус "московский врач" получили уже 543 специалиста. Столичные медики рассказали о преимуществах этого статуса, передает портал мэра и правительства Москвы
По словам заведующей отделением эндокринологии городской поликлиники № 2 Татьяны Сафоновой, пока не все пациенты до конца понимают, что такое статус "московский врач".
"Но информация и среди них распространяется быстро, а в профессиональном кругу статус "московский врач" уже стал почетным", – сказала Сафонова.
Детский хирург городской поликлиники № 131 Мария Волкова отметила, что многие пациенты спрашивают, что значит этот статус.
"А когда узнают, возможно, начинают больше уважать, доверять и прислушиваться к моим рекомендациям", – отметила Волкова.
Статус "Московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей.
Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.
Ранее стало известно, что статус "Московский врач" начнут присваивать врачам ультразвуковой диагностики. Теперь обладателями звания станут врачи 25 специальностей.
Кто сможет получить статус "Московский врач" с осени 2018 года
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