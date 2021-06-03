Врач назвал неочевидные последствия сотрясения мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сотрясение мозга сопровождается не только тошнотой, слабостью и головокружением. Зачастую последствия могут наступить значительно позже и быть не такими очевидными. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-остеопата Владимира Животова.
Если после травмы головы человека начали беспокоить различные недуги, то для начала необходимо разобраться, имело ли место сотрясение, отмечает Животов.
"В тех случаях, когда было настоящее сотрясение, а его диагностический критерий, как уже становится понятно, это амнезия, то последствия будут более грубые и выраженные. При сильном ударе, который не сопровождался потерей сознания и кратковременной потерей памяти, последствия иногда могут быть легче", – пояснил он.
Среди нетипичных последствий травмы черепа врач выделил следующие:
Чтобы избежать неприятных симптомов, он рекомендует обратиться к врачу в течение 10–14 дней после травмы. Лечение поможет уменьшить либо почти полностью убрать последствия сотрясения.
Ранее швейцарские ученые выяснили, что регулярное употребление кофе негативно сказывается на памяти и умственной работоспособности человека. При этом эффект оказывается временным: все приходит в норму спустя 10 дней после отказа от кофе.
Примечательно, что на глубину сна испытуемых кофеин в ходе эксперимента никак не повлиял.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: