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Общество

14:21

Врач назвал неочевидные последствия сотрясения мозга

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрясение мозга сопровождается не только тошнотой, слабостью и головокружением. Зачастую последствия могут наступить значительно позже и быть не такими очевидными. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-остеопата Владимира Животова.

Если после травмы головы человека начали беспокоить различные недуги, то для начала необходимо разобраться, имело ли место сотрясение, отмечает Животов.

"В тех случаях, когда было настоящее сотрясение, а его диагностический критерий, как уже становится понятно, это амнезия, то последствия будут более грубые и выраженные. При сильном ударе, который не сопровождался потерей сознания и кратковременной потерей памяти, последствия иногда могут быть легче", – пояснил он.

Среди нетипичных последствий травмы черепа врач выделил следующие:

  • отечность;
  • раздражение на коже лица;
  • синие круги под глазами;
  • боли в шее;
  • перепады настроения;
  • склонность к депрессии;
  • немотивированное плохое настроение;
  • ухудшение памяти, внимания или мышления;
  • нарушение зрения;
  • звон в ушах;
  • ухудшение роста волос.

Животов отметил, что все это обусловлено смещением костей черепа, что приводит к нарушению циркуляции крови и спинномозговой жидкости в его полости, а также нарушению оттока венозной крови и лимфы. По его словам, "сильные травмы головы всегда влияют на кровоснабжение головного мозга".

Чтобы избежать неприятных симптомов, он рекомендует обратиться к врачу в течение 10–14 дней после травмы. Лечение поможет уменьшить либо почти полностью убрать последствия сотрясения.

Ранее швейцарские ученые выяснили, что регулярное употребление кофе негативно сказывается на памяти и умственной работоспособности человека. При этом эффект оказывается временным: все приходит в норму спустя 10 дней после отказа от кофе.

Примечательно, что на глубину сна испытуемых кофеин в ходе эксперимента никак не повлиял.

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