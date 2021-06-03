Врач назвал неочевидные последствия сотрясения мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрясение мозга сопровождается не только тошнотой, слабостью и головокружением. Зачастую последствия могут наступить значительно позже и быть не такими очевидными. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-остеопата Владимира Животова.

Если после травмы головы человека начали беспокоить различные недуги, то для начала необходимо разобраться, имело ли место сотрясение, отмечает Животов.

"В тех случаях, когда было настоящее сотрясение, а его диагностический критерий, как уже становится понятно, это амнезия, то последствия будут более грубые и выраженные. При сильном ударе, который не сопровождался потерей сознания и кратковременной потерей памяти, последствия иногда могут быть легче", – пояснил он.

Среди нетипичных последствий травмы черепа врач выделил следующие:



отечность;

раздражение на коже лица;

синие круги под глазами;

боли в шее;

перепады настроения;

склонность к депрессии;

немотивированное плохое настроение;

ухудшение памяти, внимания или мышления;

нарушение зрения;

звон в ушах;

ухудшение роста волос.

Животов отметил, что все это обусловлено смещением костей черепа, что приводит к нарушению циркуляции крови и спинномозговой жидкости в его полости, а также нарушению оттока венозной крови и лимфы. По его словам, "сильные травмы головы всегда влияют на кровоснабжение головного мозга".

Чтобы избежать неприятных симптомов, он рекомендует обратиться к врачу в течение 10–14 дней после травмы. Лечение поможет уменьшить либо почти полностью убрать последствия сотрясения.

Ранее швейцарские ученые выяснили, что регулярное употребление кофе негативно сказывается на памяти и умственной работоспособности человека. При этом эффект оказывается временным: все приходит в норму спустя 10 дней после отказа от кофе.

Примечательно, что на глубину сна испытуемых кофеин в ходе эксперимента никак не повлиял.

