Два нелицензированных МРТ-центра выявили на северо-востоке столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники Росздравнадзора обнаружили нарушения в работе двух клиник на северо-востоке Москвы, проводящих рентгенологические исследования (МРТ), передает Агентство "Москва".

Медицинские центры работали без лицензии. Кроме того, в клиниках использовали незарегистрированные томографы. На последние наложен арест, а в отношении ООО "Градиент стандарт" и ООО "Премиум Клиник Семья" возбуждены дела об административном правонарушении.

Сообщается, что в планах ведомства еще одно административное расследование в отношении еще одного центра МРТ. Предположительно, клиника также не имеет лицензии на проведение рентгенологических исследований.