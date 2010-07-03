Два нелицензированных МРТ-центра выявили на северо-востоке столицы

Сотрудники Росздравнадзора обнаружили нарушения в работе двух клиник на северо-востоке Москвы, проводящих рентгенологические исследования (МРТ), передает Агентство "Москва".
Медицинские центры работали без лицензии. Кроме того, в клиниках использовали незарегистрированные томографы. На последние наложен арест, а в отношении ООО "Градиент стандарт" и ООО "Премиум Клиник Семья" возбуждены дела об административном правонарушении.
Сообщается, что в планах ведомства еще одно административное расследование в отношении еще одного центра МРТ. Предположительно, клиника также не имеет лицензии на проведение рентгенологических исследований.
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