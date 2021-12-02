В СФ прокомментировали вакцинацию крымчан Pfizer и Moderna на границе с Украиной

Фото: ТАСС/Camilo Erasso
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал пиар-ходом вакцинацию от коронавируса жителей Крыма препаратами Pfizer и Moderna на границе с Украиной. Об этом сообщает "360".
"Таким образом пытаются показать, что по-прежнему заботятся о крымчанах, о Крыме, и предлагают такую акцию. Я уверен, что много желающих привиться Pfizer и Moderna не будет. Это чисто такой пиар-ход, не более того", – сказал Цеков.
Он подчеркнул, крымчане хорошо разобрались в вопросе вакцинации от COVID-19 и делают прививки российским препаратом "Спутник V".
О том, что крымчане делают прививки иностранными вакцинами от коронавируса, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал, что вакцина от американской компании Pfizer не появится в России, поскольку россияне относятся к ней с недоверием, а сам производитель не стремится выходить на российский рынок.
По его словам, препарат Pfizer обладает примерно такой же эффективностью, как и российские вакцины, обеспечивая высокий уровень антител и хорошую защиту от инфекции.
В Москве можно будет вакцинироваться препаратами Pfizer и Moderna – СМИ
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