Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дни открытых дверей пройдут в столичных центрах женского здоровья (ЦЖЗ) с 4 по 6 июля, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Экскурсии помогут москвичкам узнать больше о новых подходах в оказании медицинской помощи женщинам, получить ответы на интересующие их вопросы, а также оценить модернизацию здравоохранения и индивидуальные подходы к лечению и диагностике.

"В рамках нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы продолжаем развивать центры женского здоровья – современную альтернативу морально и физически устаревших женских консультаций", – передает слова вице-мэра Агентство "Москва".

В рамках дней открытых дверей жительницы столицы смогут увидеть просторные и светлые помещения центров, узнать о современном и качественном оборудовании, а также познакомиться с опытными гинекологами.

Кроме того, посетительницы прослушают лекции о самостоятельной диагностике, возможностях сохранения репродуктивного потенциала на разных этапах жизни и роли антимюллерова гормона (АМГ). Экскурсии проведут столичные акушеры-гинекологи. Они помогут осмотреть оборудование, кабинеты и ответят на все вопросы.

Дни открытых дверей завершатся лотереей, в процессе которой москвичи смогут получить коврики для йоги, ланчбоксы, термокружки, фитнес-часы, весы, тонометры, пульсометры и массажеры. Расписание мероприятий и адреса ЦЖЗ доступны по ссылке. Там же можно пройти предварительную регистрацию на экскурсии.

Ранее сообщалось, что к открытию после капитального ремонта готовится Центр женского здоровья на Полярной улице в районе Северное Медведково. В одном месте пациенткам будут доступны все виды диагностики и лечения. Врачи помогут подготовиться к рождению ребенка и будут сопровождать жительниц города от первого визита.