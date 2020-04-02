Роспотребнадзор проводит лабораторные тестирования для определения нового коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Роспотребнадзоре организовали лабораторные тестирования для определения коронавирусной инфекции нового типа. По данным на 26 марта, в лабораториях организации провели свыше 73 тысяч исследований, говорится на сайте ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по Москве ведется мониторинг за эпидемиологической обстановкой, организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия, – заявили в пресс-службе.
При этом уточняется, что лабораторные исследования на коронавирус дополнительно проходят еще в 10 медицинских организациях, среди которых 9 подведомственных департаменту здравоохранения города.
Во всех учреждениях есть необходимые разрешительные документы, условия, оборудование, а также сотрудники для проведения работ.
Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Всего выписаны из больниц 235 человек.
Ранее стало известно, что к испытаниям вакцины от коронавируса приступят 29 июня.
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