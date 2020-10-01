В Подмосковье вылечили пациента с экстремальной близорукостью

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В Раменской центральной районной больнице врачи улучшили зрение пациенту с экстремальной близорукостью. Об этом сообщают "Дни.ру".

Острота зрения мужчины 49 лет составляла минус 45 диоптрий. Ситуацию усугубляла и развивающаяся катаракта. Глаза пациента с течением времени даже изменили форму. Они стали овальными, их длина составила 34,5 миллиметра.

Для того чтобы вылечить данные заболевания, специалисты провели микрооперацию и вставили пациенту искусственный хрусталик с особой линзой, благодаря чему мужчина сможет видеть вдаль. Отмечается, что после лечения его выписали из больницы.

Ранее врач предупредил женщин о развитии синдрома сухого глаза из-за некачественной косметики. Специалист заявлял, что слои слезной пленки могут повреждаться, в связи с чем слеза может становиться неполноценной, раздражая троичный нерв.