Онкологи назвали способ определить рак по форме пальцев

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Состояние рук может рассказать о склонности человека к развитию онкологических заболеваний. К таким выводам пришли онкологи "Фонда Роя Кастла", сообщает "Экспресс газета".

Специалисты установили, как могут проявляться внешние симптомы рака легких. По их словам, если кончики пальцев стали толще, а ногти приняли форму часовых стекол, то можно говорить о симптоме пальцев Гиппократа, который указывает на начальную стадию развития онкологии.

Более тревожными признаками онкологии эксперты назвали регулярный кашель, кровохарканье, отдышку и снижение веса. Такие симптомы нельзя игнорировать и стоит сразу обращаться за медицинской помощью, уточнили специалисты.

Ранее ученые назвали неочевидные симптомы онкологического заболевания. К ним отнесли хрипоту голоса, отвисшие веки и затрудненное глотание. Также на развитие онкологии может указывать вздутый живот, добавили эксперты.