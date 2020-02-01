В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией

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Единственный гражданин Китая, у которого выявили коронавирус в Забайкальском крае РФ, идет на поправку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, под наблюдением также находятся два человека, находившиеся с зараженным в тесном контакте.

"В Забайкальском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции [выздоравливает]", – заявила специалист.

Накануне стало известно о первых двух выявленных в России случаях заболевания новой формой пневмонии, которая вызвана коронавирусом 2019-nCoV. Помимо уже упомянутого, речь шла о заболевшем в Томской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба по контролю за вирусом.

С 1 февраля в России ввели особый режим авиасообщения с Китаем. Были полностью ограничены все рейсы, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. В министерстве транспорта РФ уточнили, что российские авиакомпании смогут направлять самолеты в КНР в чартерном режиме.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Погибли 259 человек, а число зараженных почти достигло 12 тысяч.