В результате столкновения маршруток пострадал один человек

Один человек пострадал в результате столкновения двух маршрутных такси №640 и №100 на северо-западе Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла во вторник днем напротив дома 42 на Щукинской улице.

Отметим, что в последнее время ДТП с участием маршруток происходят довольно часто. Например, в конце февраля в результате столкновения пассажирской "Газели" с грузовиком пострадали два человека.

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