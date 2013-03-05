05 марта 2013, 18:21Происшествия
В результате столкновения маршруток пострадал один человек
Один человек пострадал в результате столкновения двух маршрутных такси №640 и №100 на северо-западе Москвы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла во вторник днем напротив дома 42 на Щукинской улице.
Отметим, что в последнее время ДТП с участием маршруток происходят довольно часто. Например, в конце февраля в результате столкновения пассажирской "Газели" с грузовиком пострадали два человека.
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