Пункты сдачи макулатуры и других отходов на переработку

"У меня дома скопилось много бумаги, газет, журналов, тетрадок. Сейчас "говорят" полезно разделять мусор, хочу поинтересоваться, где в столице можно выкинуть макулатуру. В интернете много сайтов, где даже деньги платят за бумагу, но там принимают от тонны. Хотелось бы просто сдать бумагу на переработку. Подскажите пункты, если таковые имеются", - пишет читатель Антон.

В настоящее время разрабатывается план размещения таких пунктов в каждом районе города. Подробнее здесь.

Пока приводим несколько пунктов, где вы можете сдать макулатуру:

Компания Global Green - закупка и переработка вторсырья. Принимают от 50 килограммов. Адрес: ул. Нагатинская наб., вл. 74, Ильменский проезд, дом.8.

тел. +7(495) 989-14-97, +7(495) 782-23-94, +7(495) 971-72-68.

Компания "ММК". При самовывозе принимают макулатуру любого веса, при вывозе машиной компании - от тонны. Адрес: ул. Новаторов, 16а.

тел. +7(925) 642-37-24, +7(915) 141-24-58.

ЗАО "Котляково". Принимают макулатуру весом от 200 килограммов. Адрес: ул. Кавказский бульвар, 52/А.

тел. +7(495) 509-68-00, +7(495) 509-68-66, +7(495) 509-68-53, +7(495) 509-68-60.

Торговый дом "ВторТрейд". Принимают макулатуру от 1 килограмма. Адрес: ул. Волгоградский пр-т, 28.

тел. +7(926) 238-93-62, +7(926) 529-43-75.

ЗАО ПЗП "Первомайское". Принимают макулатуру от 20 килограммов. Адрес: ул. 16-я Парковая, 35А.

тел. +7(495)710-06-95.

