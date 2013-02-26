В Красногорске пройдут соревнования по лыжным гонкам

2 марта в Красногорске на лыжной базе спортивно-оздоровительного учреждения "Зоркий" пройдут традиционные Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Динамовская лыжня". В состязаниях могут принять участие все желающие.

В этом году соревнования приурочены к 90-летию общества "Динамо". Состязания пройдет в личном зачете среди мужчин и женщин по возрастным группам.

Дистанция составит 5 километров для мужчин и 3 - для женщин. Дети до 8 лет пробегут 200 метров, от 8 до 12 лет - 500 метров.

Для всех участников соревнований и гостей предусмотрено горячее питание - солдатская каша, горячий чай. Для детей будет проведена культурно-развлекательная программа с участием скоморохов, Снегурочки, клоунов и ростовых кукол.

Начало соревнований - в 11.45