Жители нескольких округов жалуются на большие лужи на столичных улицах

Читатели сообщают об огромных лужах на столичных улицах.

Читательница M24.ru Надежда пишет о большой луже недалеко от станции метро "Калужская".

По ее словам, она и ее коллеги, которые работают недалеко от метро "Калужская", вынуждены по дороге на работу перепрыгивать через огромные лужи.

"Некоторые падают, кто-то просто переходит лужи по щиколотку в воде", - пишет Надежда.

Житель СЗАО Равиль так же сообщает об образовавшейся луже во дворе дома № 6, корпус 3 на бульваре Генерала Карбышева.

Как сообщает читатель, обойти лужу пешеходу практически не представляется возможным, не говоря о пенсионерах и жителях с детьми.

Читатель утверждает, что с проблемой луж на данном участке жители дома сталкиваются ежегодно при таянии снега и проливных дождях.

