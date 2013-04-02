02 апреля 2013, 13:26Происшествия
Жители нескольких округов жалуются на большие лужи на столичных улицах
Читатели сообщают об огромных лужах на столичных улицах.
Читательница M24.ru Надежда пишет о большой луже недалеко от станции метро "Калужская".
По ее словам, она и ее коллеги, которые работают недалеко от метро "Калужская", вынуждены по дороге на работу перепрыгивать через огромные лужи.
"Некоторые падают, кто-то просто переходит лужи по щиколотку в воде", - пишет Надежда.
Житель СЗАО Равиль так же сообщает об образовавшейся луже во дворе дома № 6, корпус 3 на бульваре Генерала Карбышева.
Как сообщает читатель, обойти лужу пешеходу практически не представляется возможным, не говоря о пенсионерах и жителях с детьми.
Читатель утверждает, что с проблемой луж на данном участке жители дома сталкиваются ежегодно при таянии снега и проливных дождях.
