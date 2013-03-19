19 марта 2013, 11:00Культура
Борис Гребенщиков представит сборник стихов "Трамонтана"
21 марта в книжном магазине "Библио-глобус" состоится встреча с музыкантом Борисом Гребенщиковым, который представит свой новый сборник стихов "Трамонтана".
В книгу бессменного лидера группы "Аквариум" вошли тексты песен и стихотворения, написанные им в XXI веке. Среди них - созданные в самое недавнее время и ранее нигде не издававшиеся.
Встреча состоится по адресу улица Мясницкая, 6/3, строение 1 в 14:00.
Напомним, что накануне Борис Гребенщиков объявил о намерении группы "Аквариум" уйти из "масс-медиа пространства".
