Борис Гребенщиков представит сборник стихов "Трамонтана"

21 марта в книжном магазине "Библио-глобус" состоится встреча с музыкантом Борисом Гребенщиковым, который представит свой новый сборник стихов "Трамонтана".

В книгу бессменного лидера группы "Аквариум" вошли тексты песен и стихотворения, написанные им в XXI веке. Среди них - созданные в самое недавнее время и ранее нигде не издававшиеся.

Встреча состоится по адресу улица Мясницкая, 6/3, строение 1 в 14:00.

Напомним, что накануне Борис Гребенщиков объявил о намерении группы "Аквариум" уйти из "масс-медиа пространства".