Фантаст Ник Перумов презентует свою новую книгу

Во вторник, 11 сентября, в магазине "Новый книжный" пройдет презентация фантастической книги "Гибель богов – 2. Удерживая небо" Ника Перумова. Писатель лично представит свой новый роман.

Романы из серии "Гибель богов - 2" входят в цикл произведений Перумова "Летописи Хьёрварда". Действие происходит в одноименном мире. В книгах рассказывается о противостоянии мага Хедина и Молодых Богов.

"11 сентября в "Новом книжном" на Сухаревской Ник Перумов лично представит вторую книгу "Гибели богов – 2" – "Удерживая небо". Чем продолжится история, какие новые сюжеты увлекут читателя в неведомые дали – все это вы сможете узнать из уст самого писателя!", - сообщили организаторы.

Встреча пройдет в 19.00 по адресу: ст. м. Сухаревская, Малая Сухаревская площадь, дом 12, ТЦ "Садовая галерея", книжный магазин "Новый книжный".

Вход свободный.