Аварийные памятники отдадут в аренду по программе "рубль за кв. метр"

В Москве прошла презентация объектов, которые городские власти намерены сдать в аренду по программе "рубль за квадратный метр". Всего в презентации участвуют 9 зданий, все они находятся в аварийном состоянии.

Инвесторы, которые в течение пяти лет готовы отреставрировать эти памятники, будут платить за их аренду по минимальной ставке: 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом рассказал советник департамента города Москвы по конкурентной политике Леонид Крутаков.

Ранее Сергей Собянин отметил, что программа льготной аренды зданий-памятников при условии их реставрации будет продолжена.

Напомним, что программа по предоставлению в аренду памятников архитектуры по льготной ставке на срок 49 лет была запущена в 2012 году. Это было сделано в целях стимулирования реставрационной деятельности и сохранения культурного наследия столицы.

Согласно новым правилам, инвесторы, которые в течение пяти лет отреставрируют памятник, платят за его аренду по минимальной ставке – 1 рубль за 1 квадратный метр в год.