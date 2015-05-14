Форма поиска по сайту

14 мая 2015, 13:15

Экономика

Биржевой курс доллара превысил отметку в 50 рублей 60 копеек

Доллар и евро подорожали по отношению к рублю

В четверг, 14 мая, курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 50 рублей 60 копеек, евро торговался дороже 57 рублей 50 копеек, сообщает телеканал "Москва 24".

Такой скачок стоимости валют по отношению к рублю эксперты связывают с заявлением Центробанка. На сайте регулятора появилось сообщение о том, что он намерен регулярно покупать валюту на внутреннем рынке для пополнения международных резервов.

Сейчас рубль немного отыграл позиции - американская валюта на бирже стоит меньше 50 рублей, а европейская - менее 57 рублей.

курсы валют биржевые курсы

