Музей Тропинина пригласил москвичей на выставку "Абрамцево. Искусство или жизнь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Музее Тропинина 3 ноября стартует выставка "Абрамцево. Искусство или жизнь", посвященная творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На экспозиции представят 49 предметов из музея-заповедника "Абрамцево". Среди них можно увидеть финальный эскиз к картине "Аленушка" Виктора Васнецова, керамику Михаила Врубеля, живописные произведения Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Ильи Репина и многое другое.

Выставка приурочена к 105-летию музея-заповедника, который отмечают в 2023 году, и 55-летию Музея Тропинина, которое будут праздновать в 2024 году.

С 11 по 17 сентября в Москве прошла музейная неделя. Для посещения площадок пользователям необходимо было заранее оформить бесплатный электронный билет на официальной странице того или иного музея или на mos.ru.

Желающие могли, например, отправиться в музей-заповедник "Царицыно", где можно было осмотреть Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий кавалерский и оранжерейные корпуса.



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